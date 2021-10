L’Università Popolare dell’Età Libera (UPEL) di Maratea Trecchina, Associazione culturale senza fini di lucro aderente al circuito AUSER, sostiene l’impegno dei Comitati civici e delle popolazioni dei Comuni lungo il tratto finale del fiume Noce - Trecchina, Maratea, Tortora - giustamente allarmati per la riapertura dell’Impianto di trattamento di rifiuti speciali a San Sago di Tortora.

Intanto, il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Calabria ha dichiarato la sua incompetenza territoriale in merito, coinvolgendo, per tale decisione, il TAR di Basilicata (ciò a seguito di tempestivo ricorso da parte del Comune di Tortora)..

La Regione Basilicata, a sua volta, avrebbe rilasciato parere favorevole sulla valutazione di incidenza ambientale per la ripresa del trattamento dei rifiuti, disattendendo le aspettative della maggioranza delle popolazioni interessate.

E’ utile ricordare, tra l’altro, che ci sono stati episodi di moria di pesci alla foce del fiume Noce, a Castrocucco, e che lunga la omonima spiaggia si svolge, prevalentemente, l’attività balneare di tutto il contiguo Lagonegrese. Tutto ciò, anche in attesa della decisione del TAR Basilicata, dovrebbe essere sufficiente a negare ogni permesso alla ripresa dell’attività dell’Impianto di San Sago. A tal fine si rivolge l’appello a tutte le Istituzioni interessate per bloccarne la riapertura.



Valerio Mignone Emanuele Labanchi, dirigenza UPEL Maratea Trecchina