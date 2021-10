Desta seria preoccupazione la notizia giunta nelle scorse ore, che vedrebbe la regione Basilicata aver rilasciato parere favorevole circa la valutazione di incidenza ambientale per la ripresa delle attività dell’impianto di trattamento di rifiuti anche speciali e pericolosi sito nel territorio di Tortora, in localitá San Sago, sulla sponda del fiume Noce.

La riapertura di tale impianto, a lungo e giustamente avversata dalla passata amministrazione regionale, non può conciliarsi con la vocazione paesaggistica e territoriale di tutta la valle del Noce.

Ci piacerebbe che lo splendido territorio che vede fondersi i confini di Basilicata e Calabria sia valorizzato per le proprie bellezze naturalistiche e non di certo che diventi il palcoscenico di un impianto di conferimento di rifiuti speciali e pericolosi, già oggetto in passato di inchieste penali.

Rispetto a tali circostanze, è ferma l’opposizione, amministrativa, morale e sociale dell’ Istituzione che rappresentiamo.

Il Comune di Lauria, infatti, in maniera sinergica ed in un’ottica di collaborazione con tutti i comuni coinvolti dalla vicenda, saprà e dovrá far valere la propria posizione di netto ed incondizionato dissenso rispetto alla riapertura dell’impianto.





Il Sindaco

Sen. Giovanni Saverio Furio Pittella

L’Assessore all’Ambiente

Ing. Esterina Caimo