La Femca Cisl si conferma la prima sigla sindacale nello stabilimento della Blue Cube Chemicals Italy di Pisticci Scalo, azienda specializzata nella produzione di resine epossidiche ad alta tecnologia appartenente al gruppo Olin Corporation e partner del Cluster Lucano di Bioeconomia. Il sindacato guidato da Francesco Carella ha ottenuto il 58,9 per cento dei consensi eleggendo il delegato uscente Dino Malvasi che sarà anche Rls in quanto candidato più suffragato. In mattinata, nel corso dei lavori del consiglio generale del sindacato a Bernalda, Carella ha espresso soddisfazione per il risultato conseguito che "conferma il trend di crescita della federazione" e allo stesso ha rilanciato la necessità di un'azione sindacale unitaria per lo sviluppo e il lavoro in Valbasento. Alla riunione del consiglio generale, che segna l’avvio della fase congressuale della Femca, ha partecipato anche il segretario generale della Cisl lucana Vincenzo Cavallo. Nella sua relazione introduttiva Carella ha insistito sulla necessità di istituire tavoli congiunti con le parti economiche e sociali per programmare correttamente gli interventi da finanziare con le risorse del PNRR. Priorità agli investimenti produttivi e alla creazione di nuovi posti lavoro, anche con il coinvolgimento delle grandi compagnie petrolifere che già operano in Basilicata.