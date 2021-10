Il Consiglio regionale della Basilicata è stato convocato, in seduta ordinaria, alle ore 15.30 di martedì 26 ottobre 2021 nell’aula Dinardo, al piano terra del palazzo della Giunta in via Verrastro.



All’ordine del giorno l’atto amministrativo “Avviso pubblico interventi di sostegno al funzionamento delle scuole paritarie dell'infanzia a.s. 2020/2021 - Criteri e modalità"- D.G.R. n. 656 del 6 agosto 2021 e due proposte di legge: “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 6 agosto 1997, n. 38 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico), così come modificata dalla L.R. n. 38/2000" e "Modifiche alla legge regionale 14 aprile 2000, n. 4 7 "Recepimento del trasferimento alle regioni, operato con l'art. 24 della legge 8 maggio 1998, n. 146, delle funzioni normative relative ai beni immobili di riforma fondiaria di cui agli articoli 9,10 e 11 della legge n. 38611976" e alla legge regionale 24luglio 2017, n. 19 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017".



Seguirà l’esame di eventuali atti nel frattempo licenziati dalle Commissioni, di mozioni, dell’attività ispettiva e dell’Avviso pubblico- Decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 53 del 25 maggio 2021 "Elezione del Garante regionale dei diritti della persona”.



Al termine il dibattito conseguente alla comunicazione del Presidente della Giunta regionale sull'esito delle trattative con le compagnie petrolifere.



I lavori saranno tradotti nella lingua dei segni italiana. Sarà garantita l'interpretazione simultanea dalla lingua parlata alla Lis per tutta la durata della seduta.



La riunione del Consiglio regionale sarà trasmessa in web streaming (su pc, smartphone e tablet) dai siti internet www.consiglio.basilicata.it e www.basilicatanet.it e potrà inoltre essere seguita attraverso il profilo Twitter @CRBasilicata.