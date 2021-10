“I nostri complimenti e auguri sinceri di buon lavoro a Domenico Albano nuovo sindaco di Pisticci. È iniziato un nuovo tempo, quello del buon senso, della moderazione del merito e della proposta che già ha rivelato potersi contrapporre alle urla e alle varie rivendicazioni di piazza rimaste fini a se stesse. Abbiamo sostenuto il Dottor Albano sin dal principio, sostenendo la lista Consenso Civico - lista costruita e coordinata dal nostro referente cittadino IV Mario Petracca che oggi elegge il consigliere Rago - e il progetto della coalizione da lui rappresentata”.







Lo dichiarano i Consiglieri Regionali di Italia, Viva Luca Braia e Mario Polese, unitamente ai coordinatori regionali e provinciali di Italia Viva Basilicata, che aggiungono: “Un progetto politico che, nonostante il clima degli ultimi giorni, ha continuato a proporsi alla comunità pisticcese come ambizioso ma non velleitario, lungimirante e attuabile, non solo visionario. Pisticci è la prima città per numero di abitanti nella provincia di Matera in cui sia la destra radicale che i 5 Stelle escono, con l’elezione di Domenico Albano, sconfitti. Segno che il tempo dei populisti è ormai terminato. A Di Trani, a cui va riconosciuto l'attaccamento e la passione per la città, non mancheranno le occasioni di far valere le proprie istanze che, siamo certi, Domenico Albano saprà fare proprie, attraverso un'azione inclusiva e capace di costruire sempre ponti e non muri”.





E ancora aggiungono i dirigenti di Italia Viva Basilicata: “Le quattro liste che hanno sostenuto Domenico Albano hanno ora il dovere di governare e rappresentare l'intera comunità di Pisticci e Marconia oltre che quello di costruire con i comuni limitrofi un'alleanza strategica, finalizzata a sostenere e provare a vincere battaglie quali quelle sulle infrastrutture, sull'ambiente, sui servizi sanitari. A partire dal rilancio della Val Basento, dalla pista Mattei e del raddoppio della Sp3 ex Ss. 175 Matera Metaponto per viaggiare in sicurezza e dimezzare i tempi di percorrenza tra Matera Capitale europea della cultura e la costa ionica, con i suoi circa 22000 posti letto. Buon lavoro al Sindaco Albano e a tutta la sua squadra”.