"E’ con orgoglio che annuncio ufficialmente l’inizio dei lavori presso la ex scuola di Ponte Giacoia dove, tra qualche mese, sorgerà il nuovo Centro di riabilitazione Aias che offrirà servizi e spazi più idonei a soddisfare una più vasta utenza proveniente da tutta l’area de... -->continua

Si annuncia nutrita la presenza della Cisl lucana alla manifestazione unitaria di domani a Roma in Piazza San Giovanni. Sono cinque i pullman che partiranno nella prima mattinata di domani da varie zone della regione. Nel dettaglio: alle 6:30 da Piano San Nico... -->continua