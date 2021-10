“Molti di noi su tutto il territorio nazionale hanno manifestato solidarietà davanti le sedi locali della Cgil per ribadire che concetti come libertà, democrazia e civiltà non sono solo parole. Siamo tutti uniti contro il fascismo e contro attacchi così spregevoli”. Così i Consiglieri Regionali Mario Polese e Luca Braia, i dirigenti regionali e provinciali di Italia Viva condannano l'assalto avvenuto ieri alla sede della Cgil nazionale a Roma da parte di no-vax e facinorosi. “E' stato un atto ignobile di una gravità inaudita. Un atto di vero e proprio squadrismo fascista in quello che è da sempre un luogo simbolo di diritti e libertà. Le forze democratiche non possono restare inermi a fatti come questi che riportano alla memoria periodi bui che non devono ripetersi mai più”, proseguono i dirigenti di Italia Viva Basilicata che aggiungono: “Non esiste una buona politica senza democrazia. A tutte le donne e gli uomini della Cgil aggrediti va la nostra profonda solidarietà e stima”.