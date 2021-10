Nella sala convegni a Galdo di Lauria presso il Resort Happy Moments, il 7 ottobre , si è celebrato il Congresso territoriale della Rappresentanza Locale Sindacale del Lagonegrese-Pollino- Senisese- dei pensionati aderenti alla federazione FNPCISL. Presenti il segretario regionale Vincenzo Zuardi e il segretario Luigi Errico. Ha preseduto i lavori il segretario territoriale Nicola Labanca. Durante il dibattito sono stati affrontate le varie problematiche inerenti le condizioni degli anziani, al problema della carenza dei medici di base e al problema dei presidi ospedalieri nell’area sud.

Sono stati eletti i delegati che parteciperanno al congresso Regionale previsto per fine Novembre, inoltre è stato eletto il consiglio territoriale dei pensionati Cisl in Rappresentanza dei 26 Comuni facenti parte dell’ambito socio territoriale della Regione Basilicata. Successivamente è stata eletta la segreteria composta da Domenico Vita di Terranova di Pollino , da Maddalena Palagano di Nemoli e da Vincenzo Pepe di Lauria.

Con voto unanime Domenico Vita è stato designato Coordinatore della RLS.

Dopo il ringraziamento di rito per la sua elezione, Vita ha tracciato le linee programmatiche per i prossimi quattro anni, prevedendo un piano di proselitismo adeguato, e assumendo impegni organizzativi e sociali. Ha inoltre affrontato la questione dei Servizi erogati dalla Cisl attraverso gli operatori delle varie Sedi Cisl presenti sul territorio, servizi rivolti ai pensionati e ai cittadini che, durante la pandemia hanno avuto un incremento , auspicando un loro miglioramento sia sotto l’aspetto dell’accoglienza e sia sotto l’aspetto logistico. “C’è la necessità di formare una squadra che sappia affrontare le sfide e che sappia contare di più nelle Istituzioni e nella Confederazione e che diventi un punto di riferimento per i pensionati e non solo, in un territorio dove aumenta lo spopolamento e diminuisce l’occupazione”. Nel dibattito è intervenuto anche l’ ex segretario Cisl Poste Domenico Luglio che ha allertato i presenti sulla possibilità di ulteriori chiusure di sportelli postali e addirittura di modifiche per quanto riguarda il pagamento delle pensioni, non più allo sportello ma direttamente all’esterno con una carta elettronica che, comporterebbe un ulteriore disagio agli anziani. Nel suo intervento conclusivo Il segretario Generale FNP Zuardi , ha ribadito l’importanza della RLS come riferimento per la tutela di tutti i pensionati e dei cittadini. Inoltre, ha affrontato le varie problematiche inerenti alla sanità che durante la pandemia hanno mostrato dei limiti , alla carenza dei posti letto nelle strutture ospedaliere, alla carenza degli infermieri e dei medici delle strutture ospedaliere e di medicina generale. Ha poi sottolineato le difficoltà che vivono gli anziani per l’utilizzo dello Spid prevedendo dei corsi mirati.