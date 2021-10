Questa mattina la Sindaca, il Vice Sindaco e il consigliere Palumbo sono stati ricevuti in

Provincia dal Presidente, Rocco Guarino.

Oggetto dell’incontro: viabilità!

Il Presidente ha illustrato il cronoprogramma degli interventi previsti sulle seguenti strade:

-SP “Oraziana”: primo step attualmente in corso;

-SP 109: 800.000€: “Riprogrammazione FSC 2007/2013”: si attende “l’imminente”

liquidazione da parte della Regione Basilicata per procedere con gara e affidamento lavori;

-SP Ex SS 168: 400.000€ “Riprogrammazione FSC 2007/2013”: si attende

“l’imminente”liquidazione da parte della Regione Basilicata per procedere con gara e

affidamento lavori.

Sempre per le stesse strade, sono previsti altri finanziamenti, che rientrano nei Fondi D.M.

123/2020: gli interventi saranno eseguiti tra il 2022 e 2024, per un totale di circa 2 mln di

Euro.

Questi, in sintesi, i dati precisi, relativi agli investimenti su quella viabilità provinciale,

percorsa quotidianamente in primis da lavoratori: vigileremo e solleciteremo costantemente,

per ottenere in tempi celeri i primi evidenti risultati.

Il Presidente Guarino si è reso disponibile ad ulteriori incontri, affinché questa

Amministrazione sia informata sui prossimi sviluppi, così da poter fornire ogni opportuna e

giusta informazione ai propri cittadini: per la sicurezza, e non solo, della nostra intera

comunità!



Gruppo consiliare M5S Venosa