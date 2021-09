“I dati Agenas sugli interventi di by-pass aortocoronarico isolato presso l’A.O.R. San Carlo di Potenza svelano un risultato estremamente positivo: la mortalità a 30 giorni è pari a zero nel 2019, in miglioramento rispetto agli anni precedenti. Si tratta di un risultato unico in Italia, che riconosce le grandi capacità del personale medico e sanitario e pone il San Carlo come centro di eccellenza a livello nazionale.



Il nostro obiettivo è migliorare sempre di più la sanità lucana e in tal senso vanno anche i concorsi unici regionali che stanno ricevendo migliaia di domande”. Lo afferma in una nota l'assessore alla Sanità della Regione Basilicata, Rocco Leone.