Fratelli d'Italia continua il suo radicamento sul territorio lucano: nasce a Barile (Potenza) il circolo territoriale.

La coerenza e la determinazione di Giorgia Meloni che ha portato Fratelli D'Italia ad essere nei sondaggi il primo partito in Italia, aumenta, anche, in Basilicata i consensi e la rete territoriale degli uomini e delle donne alternativi al centro sinistra.



Continua l'incessante lavoro di radicamento territoriale nella provincia di Potenza con il circolo di Barile, per la cui apertura un grazie va all'assessore Regionale Gianni Rosa da sempre impegnato nel percorso di crescita dell'unico vero movimento rappesentativo della destra italiana.



In piena campagna elettorale, che vede impegnato il partito nelle cittá di Melfi (a sostegno di Giuseppe Maglione) e Rionero (a sostegno di Donato Libutti) si è ritenuto indispensabile investire in una realtá territoriale di assoluta valenza strategica per la provincia di Potenza.



Gli iscritti di Barile hanno individuato

Antonello D’Auria come portavoce cittadino.

Siamo certi che Antonello, a cui vanno i migliori auguri di un buon lavoro del segretario provonciale Giuseppe Giuzio e di tutta la grande famiglia di Fratelli d’Italia, saprà radicare anche nella realtá barilese i valori fondanti del nostro movimento.



Giuseppe Giuzio

Segretario Provinciale FdI Potenza