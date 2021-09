La Voce della Politica

10/09/2021 - Bardi: in Basilicata pronti per la terza dose

“La Regione Basilicata è già pronta per la terza dose di vaccino anti-Covid. Le aziende sanitarie sono già organizzate per provvedere, le dosi sono in buon numero a disposizione della Regione Basilicata e i punti vaccinali sono aperti per la somministrazione libera e quindi ...-->continua

10/09/2021 - Nuovo incidente mortale sul lavoro, Uil impegnata per 'zero morti sul lavoro'

Siamo costretti ad aggiornare la tristissima lista di morti sul lavoro in Basilicata: oggi è morto all’ospedale San Carlo di Potenza un operaio di 30 anni – Cosimo Ritto – a causa dell’ennesimo incidente avvenuto questa volta in un impianto industriale di Genz...-->continua

10/09/2021 - Filiano premia gli studenti meritevoli con le borse di studio comunali

Nella mattinata odierna, presso la sala consiliare, si è svolta la cerimonia di consegna delle borse di studio comunali per l’anno scolastico 2020/2021 agli studenti meritevoli che nell’ultimo anno scolastico hanno frequentato la classe terza della Scuola Seco...-->continua

10/09/2021 - Sviluppo, Giordano (Ugl Matera): 'Territorio difficile, servono scelte urgenti'

“Non c’è tempo da perdere, la provincia di Matera ha bisogno di scelte urgenti per stimolare una fase di crescita e di sviluppo ed è dovere di tutti favorirle. Il territorio materano non sfugge al destino che sta attraversando tutta la Regione aggravato notevo...-->continua

10/09/2021 - Rosa: l’ambiente per lo sviluppo sostenibile

“La Basilicata per le sue risorse ambientali, per le sue ricchezze naturalistiche e paesaggistiche, per la sua storia e le tradizioni, ha tutte le carte in regola per diventare meta di un turismo lento, un momento in cui chi viene a visitare la nostra terra pu...-->continua

10/09/2021 - Sanità, Bollettino (CISL): “Sanità materana rischia la paralisi”

“La sanità a Matera e in provincia rischia la paralisi se la giunta regionale non prenderà una decisione sulla gestione dell’Asm in vista della scadenza della gestione commissariale il 23 settembre”. A lanciare l’allarme è il coordinatore provinciale della Cis...-->continua