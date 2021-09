È stato diffuso oggi il documento tecnico redatto dall’ Agenas, l’Agenzia nazionale per i Sistemi

Sanitari Regionali, sul Piano sanitario della Basilicata. La Riforma prevede, tra l’altro, che l’Ospedale di Lagonegro ritorni all’ASP e l’Agenas propone di

riconvertire i Presidi Territoriali di Lauria, Chiaromonte e Venosa in Ospedali di Comunità o Case della Comunità e suggerisce la possibilità di “valorizzare” il presidio ospedaliero di base di

Lagonegro, data la mobilità attiva che lo interessa. A riguardo, in effetti, da fuori regione sono in

molti a scegliere il PO di Lagonegro, principalmente dalla Regione Calabria. I dati del triennio

2017/2019 confermano l’attrattività del nostro ospedale con una percentuale di attrazione pari a

circa il 13,50 % (in media) e supera di circa 5 punti percentuali l’ospedale di Policoro, che non

raggiunge il 9 %. Soltanto gli Ospedali di Potenza e Matera e il CROB di Rionero riescono ad attrarre

più del PO di Lagonegro. Tra le proposte, inoltre, spunta quella di concentrare la chirurgia e l’ortopedia per patologie benigne

di media e di bassa complessità presso un unico centro ospedaliero regionale, scelto tra i presidi di

Lagonegro, Policoro, Melfi e Villa d’Agri, per alleggerire le attività degli ospedali ad alta

specializzazione di Potenza e di Matera. Quale presidio sarà scelto? Qualora non venisse scelto Lagonegro, che fine farebbero i reparti di

Chirurgia e Ortopedia del nostro Ospedale? L’Ospedale di Lagonegro, precedentemente incorporato nell’AOR San Carlo per effetto della Legge

Regionale n. 2 del 2017, attualmente dispone di 108 posti letto, suddivisi tra Cardiologia, Chirurgia

Generale, Day Hospital, Medicina Generale, Nido, Ortopedia e Traumatologia, Ostetricia e

Ginecologia, Pediatria, Pneumologia, Terapia Intensiva. Nel passaggio di titolarità dell’Ospedale di Lagonegro dall’AOR San Carlo all’ASP, la Regione garantirà

il mantenimento degli stessi reparti e dello stesso numero di posti letto? Questa riforma arriva in un contesto già molto critico per l’Ospedale di Lagonegro che è in sofferenza

per vari motivi, tra cui, la carenza di medici in quasi tutti i reparti, dalla Chirurgia Generale

all’Ortopedia, dalla Medicina alla Pneumologia, dalla Pediatria al Pronto Soccorso e si potrebbe

continuare... compreso il reparto di Ostetricia e Ginecologia che è sempre stato motivo di vanto per

la sua capacità attrattiva nei confronti dell’utenza extraregionale. Il quadro descritto non fa presagire nulla di buono e la popolazione appare preoccupata e

disorientata. Si rende necessario, dunque, un incontro urgente che veda protagonisti le Istituzioni

Regionali e Locali, le Opposizioni impegnate su questo fronte, le forze politiche, le parti sociali, i

comitati civici e i cittadini. È l’ora di dare risposte chiare ai cittadini sul destino della sanità nel Lagonegrese e di rendere note

le vere intenzioni degli Amministratori per questo territorio. La chiusura o anche solo il

depotenziamento di questo presidio metterebbe a rischio la salute di un’intera comunità.