La Voce della Politica

30/08/2021 - ''Dal 1 settembre vaccinazione libera in Basilicata''

“Ieri la Basilicata quarta Regione in Italia per vaccinazioni, nell'ultima domenica di agosto. Un mese che ha visto la nostra regione ai vertici per vaccinazioni: non ci siamo mai fermati, con uno sforzo notevole di organizzazione e passione. Salgono anche le prime dosi, gra...-->continua

30/08/2021 - Assunzione di 112 precari in Regione, Bardi: 'Giornata storica'

“Con la prova unica del concorso per l’assunzione di 112 funzionari di categoria D1 diamo una concreta risposta ai precari storici della Regione Basilicata che per anni hanno subito il rinnovo di contratti temporanei, senza certezze per il futuro. Nel formular...-->continua

30/08/2021 - Vaccini, Cavallo: 'Governo e parlamento introducano obbligo per legge'

Al via la campagna della Cisl sui vaccini con la richiesta a governo e parlamento di intervenire per introdurre l'obbligo vaccinale per legge. Una scelta che il segretario generale della Cisl Basilicata, Vincenzo Cavallo, spiega così: "Se tutti abbiamo a cuore...-->continua

30/08/2021 - Granata (Unicef Regione Basilicata) su accoglienza donne e bambini afghani

‘L' Afghanistan, per molti anni, è stato uno dei peggiori posti sulla terra per essere bambino’, nelle ultime settimane la situazione è peggiorata. L'UNICEF da sempre sul campo, ha fatto sentire la sua presenza, forte, concreta e costante per la Difesa dei Dir...-->continua

29/08/2021 - Vaccini a San Severino: minoranza risponde a sindaco

Nel comunicato del 28/08/2021 avevamo supplicato il sindaco Fiore di non lasciarsi andare alla solita risposta faziosa. Eh, no. Non ce la fa proprio ad esercitare onestà intellettuale all’altezza del ruolo che ricopre. Comprendiamo bene l’esercizio al diritto ...-->continua