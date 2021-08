Sono stati davvero tanti i messaggi di vicinanza e di affetto ricevuti: dal mondo politico in modo trasversale, da semplici cittadini, da amici, dall’ANCI Basilicata, Libera e dall’ANPI Basilicata.

Esprimo la mia più sincera gratitudine per tutti gli attestati di solidarietà ricevuti; di fronte a gesti che minano la tranquillità di una comunità, evocando un periodo buio frutto del passato, bisogna avere la fermezza della condanna e il coraggio di continuare a lavorare, a testa alta, per rafforzare i presidi della democrazia e della legalità.

Il mio impegno continuerà, insieme a tutta l’amministrazione, con la stessa passione e determinazione per rendere la nostra comunità più accogliente, più vivibile, più bella.