Con un post pubblicato sul suo profilo social, il sindaco di Latronico, Fausto De Maria, ha tuonato contro i locali che non rispettano quanto stabilito da una sua ordinanza risalente al giugno del 2019, che disciplina gli orari di apertura e limita la possibilità di diffondere la musica.

“In queste sere - ha scritto via social il primo cittadino latronichese - mi è stato riferito che qualche locale, ancora una volta, ha esagerato con la musica nelle ore notturne e con chiusura oltre l’orario consentito. Mi sono sentito con i carabinieri che oltre ad intensificare i controlli notturni, potranno utilizzare anche le telecamere del Comune per qualsiasi evenienza. E per il fatto che mi dispiacerebbe che chi rispetta l’ordinanza sindacale dovrebbe pagare per colpa degli altri - si legge ancora nel post - si è deciso di non fare sconti a nessuno. Chi non rispetterà l’ordinanza sindacale, avrà una giusta sanzione amministrativa e anche la chiusura proprio in questo periodo! Sarà inutile lamentarsi dopo! Adesso basta!”.

Il primo cittadino si è rivolto alle forze dell’ordine e minacciato sanzioni contro i trasgressori, dopo quanto si è verificato nella piazza principale del paese.

“E dire che i limiti di orari che avevo stabilito sono davvero molto ampi. Ricordo a tutti che, oltre a rispettare le ordinanze nuove anti Covid, bisogna rispettare anche le precedenti”, ci ha detto lo stesso De Maria.

Segnatamente, salvo eventuali deroghe, il provvedimento risalente a due anni fa stabilisce che, per gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, gli orari di apertura vadano “dalle ore 06:00 alle ore 03:00 dal lunedì al giovedì; dalle ore 06:30 alle ore 03:30 dal venerdì alla domenica”.

Inoltre, si legge ancora nell’ordinanza, “limitatamente all'attività di musica di sottofondo, di piccoli intrattenimenti musicali e svago (...)», le fasce orarie da rispettare vanno: «dalle ore 17:00 alle 20:00 e dalle 21:00 alle 01:00 dal lunedì a giovedì; dalle ore 17:00 alle 20:00 e dalle 21.00 alle 02:00 dal venerdì alla domenica”.

“Non si può andare avanti così. Bisogna rispettare le regole e non possono essere penalizzati coloro che, invece, le rispettano - ha aggiunto ancora il sindaco del borgo termale - Siamo un comune turistico e va bene, ma, come ho scritto, il troppo stroppia e la musica dopo un certo orario non si deve più sentire. Può succedere una volta, ma non tutte le sere e, nonostante i richiami, non è cambiato nulla anzi c’è stato un peggioramento. Ecco perché ho chiesto alle forze dell’ordine di intervenire ed essere punitivi”.





Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it