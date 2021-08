L’ospedale di Muro Lucano continua ad essere il punto vaccinale di riferimento per le comunità della Basilicata Nord-Occidentale e di questo ne sono estremamente orgoglioso. Ringrazio prima di ogni cosa l’impegno degli infermieri, dell’Avis, dei tecnici informatici e dei Medici di Medicina Generale, in particolare modo ringrazio il Dott. Cardone che con grande spirito professionale sta supportando in maniera attiva le attività sanitarie organizzate dalla mia Amministrazione. Ancora, un ringraziamento all’Assessore della Regione Basilicata Rocco Luigi Leone e al Direttore dell’Asp Luigi D’Angola che con grande fiducia ci hanno consegnato n. 300 dosi di Pfizer BioNThech per garantire al nostro territorio di velocizzare le attività vaccinali con il minor disagio possibile per la popolazione scolastica.

Muro Lucano continua ad essere la Città con la percentuale maggiore di persone vaccinate grazie alle attività messe in campo e ai volontari che continuano ad operare per il bene della nostra Comunità, in primis la Protezione Civile.

La nostra struttura ospedaliera continua a dimostrare la sua importanza strategica e con questo mi auguro che la Regione si renda conto che il nostro territorio necessita di una maggiore attenzione dal punto di vista sanitario e quindi di un presidio ospedaliero che sia in grado di dare risposte legate anche a future sfide sanitarie.



Giovanni Setaro, sindaco di Muro Lucano