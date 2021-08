Nell’immediatezza dell’incendio avvenuto a Matera in località “La Martella”, si comunica che il Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Basilicata è stato in continuo contatto con l’ARPAB che è immediatamente intervenuta sul posto con la squadra di emergenza e reperibilità per le prime misure di individuazione dei possibili effetti dell’incendio. Sul luogo dell’evento si è stabilito, sulla base del modello di dispersione, la disposizione dei deposimetri e dei radielli per la raccolta delle deposizioni da inviare successivamente ad analisi per la determinazione dei furani e delle diossine.



Nel contempo si stanno acquisendo e verificando i dati registrati senza soluzione di continuità e real time dalla centralina di qualità dell’area, ubicata nelle immediate vicinanze dell’impianto oggetto di incendio.



Il Direttore tecnico Scientifico di ARPAB è attualmente in Prefettura per il Comitato di sicurezza pubblica indetto nell’immediato dal Prefetto di Matera per le opportune azioni di gestione dell’evento. “La Regione Basilicata è in prima linea per capire gli effetti dell’incendio, assicurare la popolazione attraverso rilevazioni oggettive che possano fornire dati trasparenti sulla salute dell’aria e dei luoghi. L’immediatezza dell’intervento è in questi casi fondamentale e ringrazio i tecnici ARPAB e tutto il Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Basilicata, per l’impegno che stanno profondendo insieme alle altre autorità presenti”, afferma in una nota l’Assessore all’Ambiente della Regione Basilicata, Gianni Rosa.