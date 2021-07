L’Inail potrà investire sulle terme di Latronico e Rapolla. La Conferenza Stato-Regioni, infatti, su richiesta del Dipartimento Politiche della Persona della Regione Basilicata, ha approvato la proposta del Gruppo tecnico Assistenza territoriale della commissione Salute che include, per l’area del Sud Italia, i due Comuni lucani.







È la prima volta che i due centri termali vengono inseriti nella lista che metterà a disposizione investimenti strutturali da parte dell’Inail la realizzazione di investimenti immobiliari nel settore termale e alberghiero-termale, con esclusivo riferimento alle aree che presentano significative condizioni di crisi economico-industriale.







“È un importante risultato quello ottenuto per le aree termali della nostra Regione – è il commento dell’assessore regionale alla Salute Rocco Leone -, un’importante occasione per il loro rilancio, che grazie anche al contesto naturalistico in cui si trovano, rappresenta una vera e propria opportunità per fare del turismo termale e sanitario un vero e proprio obiettivo strategico per lo sviluppo della Basilicata”.