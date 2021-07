La Uil con il suo sindacato di categoria dei lavoratori metalmeccanici si conferma, per la quinta volta, il sindacato più rappresentativo tra i dipendenti Stellantis di Melfi sia operai che impiegati. Un risultato - quello conseguito con il rinnovo delle Rsa - tutt’altro che facile e tanto meno scontato, tenuto conto delle grandi trasformazioni in atto nel Gruppo automobilistico e a Melfi oltre che degli effetti della pandemia che si fanno ancora pesantemente sentire.



Per chi come me, indossando la mitica tuta amaranto della Fiat ha avuto qui un’esperienza esaltante di lavoro e muovendo i primi passi di attività in fabbrica si è formato sindacalmente, ha più motivi di soddisfazione anche perché la rappresentanza dei lavoratori è uno degli obiettivi che la Uil a livello confederale considera prioritario.



Siamo dunque difronte al risultato del lavoro dei dirigenti e delegati della Uilm – a cui va il riconoscimento, unito ai più sentiti sentimenti di ringraziamento - che in questa consultazione dei lavoratori non hanno certo risparmiato energie e ci hanno messo la faccia ottenendo la fiducia dei propri colleghi. Un impegno che ha visto sempre la Uil a fianco dei dirigenti della Uilm sostenuti nelle scelte coraggiose assunte per far fronte alla grande sfida dell’elettrico e per attuare il nuovo piano industriale per Melfi che non solo salvaguardi occupazione e produzione ma ne rilanci la competitività internazionale.



Il risultato inoltre fa della Uil il baluardo dei sindacati confederali rispetto agli altri sindacati rilanciando la centralità del sindacato confederale.



La Uil tutta avverte la responsabilità della fiducia ottenuta, che come dimostra l’altissima percentuale di votanti è una nuova testimonianza di partecipazione diretta e non certo di delega al sindacato e in questa fase di crisi di partecipazione dei cittadini è ancora più significativa della fiducia nel sindacato.



I consensi ottenuti ci stimolano perciò a svolgere ancora meglio, all’altezza dei bisogni e delle richieste di lavoratrici e lavoratori Stellantis, i gravosi compiti che ci attendono per governare la fase del futuro della più grande fabbrica italiana e dei suoi dipendenti.





Vincenzo Tortorelli, segretario generale UIL Basilicata