“Aver condiviso con i Sindaci del Direttivo sentiti anche gli altri amministratori comunali e partecipato attivamente alla scelta di eleggere Presidente dell’Anci, Andrea Bernardo, è per noi motivo di grande soddisfazione ed orgoglio partendo dalla esigenza di dare una guida stabile ad un organismo che ha nel suo DNA il senso di appartenenza e di disponibilità verso i bisogni dei cittadini”.

Lo ha dichiarato questa mattina, Rocco Guarino, Presidente della Provincia di Potenza e Sindaco di Albano, intervenuto ieri all’assemblea anche a nome dell’Upi Basilicata.

“L’Anci non è solo una sigla, come l’UPI per le Province, ma un momento utile di confronto e di continua difesa delle identità locali e l’esperienza di Bernardo va in questa direzione ed in quella che, come ha anche affermato anche il Presidente della Regione, deve garantire una comunione di intenti per superare le difficoltà del momento stando tutti insieme dalla stessa parte.

Lo sviluppo di una Regione – ha aggiunto Guarino - si garantisce anche evitando contrapposizioni tra aree più forti ed aree deboli, anzi, lo si aiuta e promuove, proprio nella logica solidaristica e di piena mutualità che ci ha portati ad essere identificati come modello di condivisione delle buone e delle cattive sorti dei nostri territori. L’Anci di Bernardo nel solco del buon lavoro svolto negli anni da Salvatore Adduce, andrà sicuramente in questa direzione e noi, anche come Province, daremo una mano a rafforzare il senso di unità e di solidarietà reale”.