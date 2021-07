Azzurro Donna Basilicata, con grande orgoglio, apprende la notizia dell’approvazione all’unanimità dei presenti della mozione, presentata dal Consigliere in seno al Comune di Policoro di Forza Italia, Gianluca Modarelli, finalizzata ad avviare un percorso di incremento della toponomastica femminile, ponendosi come obiettivo il raggiungimento della paritaria quota percentuale.

Dopo Matera, Policoro rappresenta un ulteriore tassello nella giusta direzione. Portiamo avanti questa battaglia culturale, ancora più importante alla luce dei tristi dati istat post pandemia, nella piena consapevolezza che non saranno le strade a colmare il divario di genere, né potranno ridare indietro tutto quello che la storia ha tolto alle donne fino ad oggi, ma nella certezza che queste iniziative possano rappresentare un simbolo per la memoria ed uno slancio al processo culturale che ci portino ad educare e sensibilizzare soprattutto le nuove generazioni.

Siamo felici di apprendere che, in futuro, si lavorerà anche per individuare le Donne che si sono contraddistinte nella storia al fine di inserirle nella toponomastica cittadina, consolidandone l’esempio e il modello a cui tutti dovremmo ispirarci.

Cogliamo dunque l’occasione per ringraziare in primis il nostro consigliere Modarelli, ma ovviamente l’intero Consiglio Comunale di Policoro per aver accolto con grande entusiasmo la nostra proposta.

Andremo avanti grazie al sostegno dei rappresentanti degli enti locali di Forza Italia e di tutti coloro i quali intendano fare propria questa nostra iniziativa.





La Coordinatrice di FI AZZURRO DONNA BASILICATA

Antonella Sasso