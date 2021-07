In riferimento all’evolversi delle molteplici vertenze territoriali che confermano la necessità di attenersi ai contenuti della Delibera adottata nella seduta del Consiglio Comunale di Melfi del 13 aprile 2021, si sollecita ogni utile confronto con le rappresentanze delle Istituzioni, delle imprese, del lavoro e del mondo delle associazioni e della chiesa, per riprendere e rilanciare la proposta discussa e condivisa da 70 Sindaci della Basilicata, Confindustria, Vescovo di Melfi, forze politiche e parti sociali.

Lo sciopero in corso in data odierna alla Gaudianello a tutela dei livelli occupazionali si somma alle apprensioni sull’evoluzione della vertenza Auchan e di tante imprese del Vulture-Melfese e dell’area industriale di San Nicola di Melfi. Fermo restando l’apprezzamento per l’impegno istituzionale avviato per ogni singola situazione di crisi è indubbio che l’entità di problematiche che coinvolgono migliaia di lavoratori pugliesi, campani e lucani, difficilmente potranno essere risolte in assenza di una programmazione generale capace di individuare strumenti ordinari e straordinari, impegni nazionali e regionali, investimenti e strategie tese a innalzare la competitività del sistema territoriale.



Michele Petraroia