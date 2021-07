Dopo l'incontro con l'amministratore delegato e direttore generale di Rfi, Vera Fiorani, non c'è alcuna novità sul trasporto ferroviario. È l’ennesima riprova di come non ci sia alcuna programmazione, zero visione, si decide il giorno prima per quello successivo. Un vero cambio di passo non c'è mai stato, perché la Regione, non finanzia progetti di infrastrutture e non ha quindi alcuna visione per il futuro. Senza progetti è di fatto impossibile ottenere finanziamenti, poiché gran parte dei fondi comunitari e nazionali vengono assegnati solo per opere e infrastrutture già in stato avanzato di progettazione e quindi cantierabili in breve tempo. È proprio la mancanza di progetti uno dei motivi del ritardo infrastrutturale in cui si trova ormai da troppo tempo la Basilicata. Le ultime amministrazioni hanno completamente trascurato questa voce di bilancio, peraltro, i tanti dubbi generati da parte del Governo sulla scelta delle opere da finanziare con il PNRR, desta notevoli preoccupazioni. Ma perché la politica e specialmente i partiti mantengono tanto silenzio sulla sostanza del “Piano nazionale di ripresa e resilienza”? Tranne rari cenni di qualche Senatore, nessuno ha fin qui parlato all’opinione pubblica in modo serio e approfondito del suo contenuto, nessun progetto concreto è stato aperto al confronto. Eppure, ci troviamo di fronte al più grande piano di investimenti della storia, mai così tante risorse per il Sud. L'impressione è che l’unica vera rivoluzione in atto, sia quella delle chiacchiere al vento. Che il vento se le porti.



Ciufer Basilicata