La Voce della Politica

2/07/2021 - Tribunale di Melfi, ben venga il dibattito delle idee

In questi giorni sulla stampa locale ho constatato la presa di posizione di alcuni autorevoli esponenti dell’ex Foro di Melfi, che si sono espressi sui tentativi che si stanno facendo per riattivare il dibattito e, soprattutto, riaccendere i riflettori, a Roma, in sede minis...-->continua

2/07/2021 - Antincendio: dal Dipartimento Ambiente 260 mila euro per tutela biodiversità

Le attività antincendio non possono non prescindere dalla tutela della biodiversità. Per questo motivo la Giunta regionale ha approvato uno schema di convenzione con la Direzione regionale del Dipartimento Vigili del Fuoco che prevede il potenziamento dei serv...-->continua

2/07/2021 - Camera Commercio Basilicata: approvato progetto “Persone, non schiave”

Si chiama “Persone, non schiave”, ed è un progetto rivolto alla promozione dei diritti delle vittime di tratta attraverso servizi di informazione, di consulenza e orientamento sul piano sanitario, psicologico/relazionale, giuridico, sociale, e per l'avvio di p...-->continua

2/07/2021 - Giuseppe Fortuna, l’omaggio della Regione e della Crlm

Una delegazione della Regione Basilicata e della Commissione Regionale dei Lucani nel mondo, guidata dal vicepresidente della CRLM, Gianni Vizziello, con gonfalone e bandiera, hanno reso omaggio alla salma del Prof. Giuseppe Fortuna, che aveva espresso il des...-->continua

1/07/2021 - Castelluccio Inferiore: 'Invito alla bellezza'

Peppino Impastato scrisse :«Se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un’arma contro la rassegnazione, la paura e l’omertà […] È per questo che bisognerebbe educare la gente alla bellezza: perché in uomini e donne non si insinui più l’abitud...-->continua