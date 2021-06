13/06/2021 - ''No alla violenza, a Melfi e ovunque''

Non vanno sottovalutati gli episodi di intolleranza, gli atti di teppismo, le devastazioni a beni o sede pubbliche o private, e men che meno l’uso di squadre di picchiatori contro lavoratori in sciopero com è accaduto recentemente in Lombardia.

Saranno le...-->continua