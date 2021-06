Un progetto di tutela degli habitat marino costieri, che sarà realizzato in attuazione del piano di gestione dei siti Natura 2000, è stato illustrato oggi dall’assessore regionale all’ambiente Gianni Rosa, dal dirigente generale dei Dipartimento Giuseppe Galan... -->continua

In riferimento alla recente pubblicazione sul profilo Facebook istituzionale del Comune di Roccanova, (che nell’intestazione reca lo stemma del Comune e la denominazione “Comune di Roccanova - Municipio), del periodico “Città futura”, diretto dal signo... -->continua