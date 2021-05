20/05/2021 - Ex Embraco, Ugl Metalmeccanici:”Oggi si registra solo un piccolo passo in avanti

“E solo un piccolo passo in avanti la proroga approvata per ulteriori 6 mesi di ammortizzatori sociali per cessata attività previsto nel decreto Genova, dall’incontro con il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. Italcomp non è una startup, ma un pro...-->continua