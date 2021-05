Con l’entrata in vigore dell’art. 1 del DL 30 aprile 2021 n. 56 viene modificato il comma 3 dell’art. 263 del DL n. 34/2020, convertito, con modificazioni, della 17 luglio 2020 n. 77, nella parte in cui si prevedeva l’obbligo di assicurare le percentuali più elevate di lavoro agile (almeno il 50 % del personale), l’Amministrazione Regionale è chiamata ora a riorganizzare, insieme alle OO. SS., le modalità di lavoro dei propri dipendenti. La scrivente O. S. ritiene, pertanto, che l’entrata in vigore del suddetto DL non deve, come già sottolineato dal Ministro Brunetta, eliminare il ricorso al lavoro agile da parte dell’Amministrazione Regionale ma deve piuttosto calibrare le percentuali di rientro in base all’andamento della pandemia SARS-COVID-19 di conseguenza i Dirigenti degli uffici regionali sono chiamati a definire le attività che possono essere espletate in modalità lavoro agile, garantendo in ogni caso e prioritariamente la tutela della salute dei dipendenti. Inoltre, la scrivente O.S. chiede all'Amministrazione Regionale di tutelare il più possibile, esentandoli dal lavoro in presenza, quei lavoratori rientranti nelle categorie fragili e ultra fragili che potrebbero subire gravi conseguenze se esposti a pericoli di contagio dal virus COVID-19. Ulteriormente, vanno salvaguardati i dipendenti, genitori di figlio convivente minore di anni 16, per il quale, così come previsto dal DL 30 aprile 2021 n. 56, si può ricorrere, se l’attività lavorativa lo consente, al lavoro agile per un periodo corrispondente alla DAD, alla durata dell’infezione da COVID -19 o alla quarantena del figlio. Per quanto sopra, la CISL FP di Basilicata si rende disponibile ad un confronto con l’Amministrazione per la definizione delle nuove modalità di ricorso al lavoro agile, al fine di garantire la flessibilità dell’orario di lavoro mantenendo, nel contempo, alto il livello dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese. Si resta In attesa di un riscontro.



F.to RSU CISL FP

Salvatore Pellettier

Vincenzo Pernetti

Carlo Gilio Leonardo

Dartizio Maria

Domenica Rinaldi

Rocco Zito

Donato Milillo

Rocco Romaniello

Domenico Mauro