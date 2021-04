E’ partita questa mattina da Muro Lucano la prima visita ufficiale in Basilicata del neo commissario regionale di FdI On. Marcello Gemmato.

Il centro del Marmo Platano, guidato da Giovanni Setaro primo sindaco eletto tra le fila del partito nel 2018, è stato luogo del primo incontro istituzionale del commissario, avvenuto presso la residenza comunale.

Ancora una volta Muro Lucano conferma di essere luogo simbolo del centro destra lucano.

“Un bel segnale per tutti i territori da sempre considerati non periferia ma centro nevralgico della politica di FdI, questa è la direzione da seguire per essere non un peso ma una risorsa a supporto delle dinamiche territoriali e regionali. Per questo rivolgo un sentito ringraziamento a Marcello.”

Queste le parole del Dirigente Nazionale Erberto Frieri.

“Un grazie all’ On. Gemmato per aver fatto visita alla mia comunità, per aver mosso, simbolicamente, il suo primo passo da commissario a Muro Lucano. Un gesto che dimostra grande sensibilità verso il lavoro fatto in questi anni e che restituisce dignità ai territori, valorizzando tutte quelle donne e quegli uomini che hanno contribuito a costruire un sogno visionario che nasce nell’ormai lontano 2012: una famiglia chiamata Fratelli d’Italia, l’unico partito all’opposizione del Governo Draghi che dimostra ancora una volta di essere coerente nelle idee e nei fatti. Con la certezza che il nuovo Commissario saprà guidare diligentemente la segreteria regionale, rafforzando maggiormente il rapporto con i territori, porgo a lui e a tutto il partito un grande in bocca al lupo nel segno del rispetto della storia e del futuro che verrà.”

Giovanni Setaro – Sindaco della Città di Muro Lucano.