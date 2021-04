In seguito alla nota dell’assessore regionale con delega alla Formazione e Ricerca, Francesco Cupparo, diramata in data 14/04/2021: “Nei prossimi giorni si provvederà all’approvazione definitiva del progetto di Dialettologia, si firmerà la Convenzione con l’Unibas e si avvie... -->continua

Negli ultimi giorni la Rete degli Studenti Medi Basilicata ha raccolto le istanze della popolazione studentesca della regione Basilicata per quanto riguarda l’ennesimo “primo giorno” di scuola. È ormai chiaro che la DAD non può essere considerata un palli... -->continua

I gruppi di minoranza in Consiglio regionale hanno fatto richiesta di convocazione urgente del Consiglio sulla situazione dello stabilimento Stellantis di Melfi. Anche da quanto emergerà dall’incontro, in programma oggi a Torino, tra i vertici sindacali e ... -->continua

Come si apprende dal profilo social dell’associazione, “Ringraziamo l’amministrazione comunale di San Costantino Albanese che, attraverso un'ordinanza, ha accolto la richiesta di Mdc Basilicata chiedendo la rimozione di un’antenna installata per la telelettur... -->continua