Questa mattina prima in Comune, poi in Regione Basilicata per un incontro con le parti sindacali, datoriali, gli assessori Cupparo e Rosa ed Eni per confrontarci sul Patto di Sito - indotto Eni. Ho sottolineato l’importanza di tutelare i lavoratori e valorizzare le imprese che credono nel nostro territorio, a cogliere l’occasione della proroga decennale delle concessioni per chiudere un accordo che possa portare a sviluppare un sistema di economia diverso dall’oil e gas e che possa anzi essere complementare, così da creare opportunità di lavoro ai tanti giovani e meno giovani che sono in cerca di occupazione.

Infine, riunione in Prefettura con Don Paolo Rettore del Santurio della Madonna del Sacro Monte di Viggiano e S. E. il Prefetto Vardè per un incontro sulle prossime manifestazioni religiose della comunità viggianese.



Amedeo Cicala