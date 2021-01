In vista della ripresa dell’attività didattica in presenza in tutte le scuole, comprese, almeno così si spera, quelle secondarie di 2° grado, l’UPI e l’ANCI Basilicata hanno chiesto al Presidente Bardi e agli assessori Cupparo e Leone e al Direttore Generale Esposito una ver... -->continua

Cari concittadini, siamo arrivati all’ultimo giorno di questo 2020 che è stato per tutti un anno difficile e doloroso, un anno in cui eventi più grandi di noi ci hanno messo a dura prova.Sono stati mesi di ansia, di preoccupazioni, di tristezza, purt... -->continua

La nascita di una nuova iniziativa editoriale è sempre una buona notizia. Lo è ancor di più per il momento in cui essa avviene, con il sistema informazione messo in crisi dalla pandemia. Ordine Regionale dei Giornalisti e Associazione della Stampa di Basil... -->continua

La frenetica attività del sindaco e della sua giunta lo porta a svolgere un intenso lavoro per amministrare la città. La giunta comunale si è infatti riunita il 31 dicembre 2020 poiché era necessario ed urgente adottare alcuni provvedimenti evidentemente non d... -->continua

"La vicenda dei lavoratori di Grottole e la denuncia del sindaco Angelo De Vito circa la sospensione dei titoli di viaggio da parte delle autolinee che gestiscono la tratta per l'area industriale di Melfi ha del paradossale: dal 4 gennaio tali lavoratori non a... -->continua