“Un vincitore è un sognatore che non si è mai arreso” (Nelson Mandela).

Oggi il Ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli ha firmato il Decreto che autorizza 11 Accordi di programma e sviluppo, tra cui uno nel nostro Sud, nella nostra Basilicata!

E più precisamente nella nostra Latronico!

Riguarda quello che è stato presentato da una società russa per la riqualificazione e l’ampliamento di un complesso turistico attualmente dismesso!

In queste ore vivo una gioia incontenibile.

Ho avuto paura di non vedere questo giorno da sindaco.

Un sogno che si sta finalmente realizzando!

Lo avevo annunciato che il 2020, nonostante tutto, sarebbe stato un anno importantissimo per la mia comunità!

Adesso sono sicuro che il nostro territorio si svilupperà nei prossimi anni, e avrà un grande futuro!

Per la prima volta #Latronico #cittàdelbenesse sarà all’avanguardia nel turismo termale e del benessere, saremo i più competitivi!

Un ringraziamento di cuore a tutti coloro che hanno permesso in questi 5 anni che tutto questo accadesse, in primis alla società Russit rappresentata da Artem Gazeev, che ha voluto investire nella nostra Latronico e alla sua consulente Marina Bresciani Borsa.

Grazie! Grazie! Grazie!

Nei prossimi giorni vi racconteremo i dettagli dell’investimento e ringrazieremo tutti, intanto pubblico i comunicati stampa del MISE e dell’assessore regionale Francesco Cupparo, che è stato uno che ha creduto moltissimo in questo progetto.



Fausto De Maria

sindaco di Latronico