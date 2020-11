Sulla Gazzetta Ufficiale di oggi (N. 93 del 27 dicembre) è stato pubblicato un estratto di un bando di selezione del Comune di Rotonda “per titoli e colloquio”, per l'assunzione “a tempo determinato per dodici mesi” e “parziale per diciotto ore settimanali”, di “due unita' di agenti di polizia locale - categoria C1”. Per candidarsi bisogna essere in possesso del “diploma di scuola media secondaria superiore (maturita' quinquennale)”.

Il termine di scadenza per la presentazione della domande: trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Le date delle prove verranno rese note per mezzo del sito web del Comune di Rotonda www.comune.rotonda.pz.it e comunicate a mezzo pec ai candidati.

La selezione era già stata prevista in precedenza, per poi essere annullata alla fine dello scorso mese di settembre, quando era stato comunicato dal Comune che il bando sarebbe stato “riformulato a breve previa valutazione da compiersi con l’assistenza dell’Organo monocratico di Valutazione”

clicca per scaricare il Bando





Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it