La Regione Basilicata ha prestato grande attenzione alla platea dei lavoratori provenienti dalla platea ex mobilità in deroga e reddito minimo inserimento del progetto di forestazione del Consorzio di Bonifica, ampliandola, con due scorrimenti di graduatoria annuali, dalle 5... -->continua

Si è svolta oggi la Riunione Sindacale Annuale Bosch Italia, in modalità telematica, che ha visto la partecipazione dell’AD Bosch Italia, dott. Giuliani, degli HR Managers dei 19 stabilimenti Bosch in Italia, delle Organizzazioni Sindacali nazionali, territori... -->continua