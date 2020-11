«Stiamo assistendo ad una situazione emergenziale che vede protagonista tutto il mondo e, ancora una volta, dalla minoranza, il consigliere regionale Marcello Pittella torna a parlare di caos sanitario. Si attacca Ernesto Esposito, direttore generale del Dipartimento Salute, per colpire il presidente Bardi. Dal “turista per caso della Basilicata” al “presidente muscoli e distintivo”, vengono mosse gravi accuse da chi, a causa della gestione ad personam della sanità, è inciampato nella Legge Severino. Che tutti i sistemi sanitari regionali siano in affanno non è un mistero ma la Basilicata a differenza di altre regioni, nonostante le accuse del "deus ex machina della sanità lucana" per citare epiteti della recente cronaca giudiziaria, non si è fatta trovare impreparata. Registriamo dall'opposizione le solite ed effimere critiche sterili che al centro della discussione non pongono il bene comune ma l'interesse personale e politico: durante l'ultimo consiglio regionale è stata ribadita l'importanza di un corretto dialogo istituzionale ma allo stesso tempo occorre addolcire i toni e fornire disponibilità che, ad oggi, non è ancora pervenuta. Nonostante questa “sindrome da campagna elettorale permanente”, rinnoviamo la nostra disponibilità affinchè si possa passare dal dibattito al dialogo».



Tommaso Coviello, Capogruppo Lega Salvini Basilicata