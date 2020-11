Creare partecipazione ed interesse da parte dei giovani nei confronti della politica e della vita locale: questo è l'obiettivo di noi Giovani Democratici.

A questo riguardo sono in programma una serie di eventi fisici ed online che vedranno concludersi con una scuola di formazione " Next Generation Bas" da noi organizzata.

L'evento del 15 novembre rappresenta un punto di partenza, un incontro con gli studenti della Basilicata per poter discutere con loro della situazione attuale delle scuole vista l'emergenza sanitaria, ma anche di altri argomenti a loro più vicini come i social network ed il loro corretto utilizzo per spiegare, infine, cos'è la politica e perché i giovani dovrebbero prenderne parte.

A questo incontro interverranno Marco Losenno, Segretario Provinciale dei GD Matera, Giulio Traietta, un giovane assessore del Comune di Miglionico, Giuseppe Cicchetti, ex presidente della consulta studentesca di Matera, Luigi Gravela, coordinatore del Partito Democratico di Matera, Giuseppe Cifarelli, segretario dei Giovani Democratici di Matera e Silvia Conforti.



L'incontro si terrà sulla piattaforma zoom alle ore 17:30 al seguente link: https://us02web.zoom.us/j/87855676718



#NextGenerationBas #GDBasilicata #NG