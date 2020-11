“Test rapidi antigenici anche nelle scuole lucane”. Il sindaco di Melfi, Livio Valvano ha sottoposto al Governo Regionale “ la necessità di adottarli con la massima rapidità” in una nota inviata questa mattina al Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.



“L’emergenza sanitaria e la diffusione del contagio – ha aggiunto Valvano- stanno determinando ben note tensioni nel garantire la continuità di alcuni servizi. La rapidità e la semplicità dei test antigenici consentirebbe di dare una risposta concreta ed efficace alla crescente preoccupazione delle famiglie lucane che ci chiedono di garantire sicurezza e prevenzione nell’ambito scolastico”.



“Il Governo Nazionale ha più volte ribadito la condivisibile volontà di garantire l’attività didattica in presenza - ha aggiunto Valvano- per quanto possibile e con particolare riferimento al primo ciclo scolastico, segnalando l’opportunità e l’utilità dell’utilizzo dei test rapidi antigenici. Un’ipotesi che ha superato il vaglio del comitato tecnico nazionale. Lo screening direttamente a scuola ha già raccolto buoni risultati anche in altre Regioni come il Lazio e il Veneto”.



“L’Amministrazione Comunale di Melfi manifesta pertanto la propria disponibilità – ha concluso Valvano- a collaborare nei termini e con le modalità che il Governo Regionale vorrà stabilire”.