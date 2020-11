Antonio D’Acunto, dottore in giurisprudenza diventa Dirigente Regionale in Campania a pieni poteri, inoltre ha delega per nella Regione Basilicata e nella vicina Puglia con una maggiore espansione nella Provincia della Bat. Numerose le iniziative a tutela dell’ambiente messe in campo dal Dirigente D’Acunto, oltre che che collaborazioni con gli enti locali attraverso protocolli d’intesa. D’Acunto, all’indomani della nomina, dichiara “L’ambiente è vita. Il nostro dovere è non solo tutelare un bene comune così importante ma cercare di farne comprenderne il valore”. D’Acunto ringrazia chi ha sempre creduto nel suo operato, dal Presidente e Dirigente Generale Superiore Prof. Alberto Raggi alla dott.sa Alessia Angeli Dirigente Nazionale vIcario di settore, facente parte della segreteria del Presidente.

La Guardia Nazionale Ambientale si occupa della Vigilanza Ambientale, Ittica, Venatoria Zoofila e Zootecnica, Protezione Civile, Educazione Ambientale ed al rispetto della Natura.

Tutti gli Agenti Funzionari e Dirigenti, una volta acquisito il decreto di nomina, hanno funzioni di Polizia Giudiziaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 55 e 57 comma 3 C.P.P. del R.D. 8 ottobre 1931 n. 1604 e delle altre leggi e regolamenti in materia.