Italia Viva Senise, attraverso una richiesta della componente l’assemblea nazionale Maria Rosa Spagnuolo, ha inviato al sindaco di Senise una nota per ‘’segnalare una difformità rilevata tra l’avviso di iscrizione al Servizio mensa Scolastica e la delibera di giunta n.Delibera n. 28 del 24.03.2018 avente ad oggetto “ SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE. DETERMINAZIONETARIFFE E TASSI DI COPERTURA IN PERCENTUALE AL COSTO DI GESTIONE DEI SERVIZI : SCUOLABUS E MENSA 2018/2019.” a tutt’oggi in vigore. Nella suddetta delibera, viene stabilita la tabella delle tariffe di accesso ai servizi scolastici (Mensa e Scuolabus) sulla base dell’indicatore ISEE, al fine di agevolare le famiglie in stato di bisogno e nel contempo prevede per entrambi i servizi, uno sconto pari al 20% sulle singole tariffe per il secondo e terzo bambino appartenente allo stesso nucleo familiare.Nei moduli di iscrizione ai suddetti servizi (Mensa e Scuolabus) per l’anno scolastico 2020/2021, vengono riportate le tabelle tarifarrie, omettendo però di informare i cittadini sull’ulteriore sconto di accesso ai servizi, previsto in loro favore. A tal proposito, si chiede di correggere la modulistica di iscrizione al fine di consentire alle famiglie di effettuare l’equo pagamento delle tariffe di accesso ai servizi scolastici usufruendo dello sconto del 20% per i secondi e successivi figli appartenenti allo stesso nucleo familiare, come previsto dalla delibera di giunta n. 28 del 24.03.2018.