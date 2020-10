In riferimento alla notizia della chiusura della SS Sinnica nel tratto di Senise per lavori nella galleria “Serra della Pietra” fino al prossimo 24 dicembre, l’Assessore regionale Francesco Cupparo ha interloquito con l’ing. Pullano, capo compartimento dell’ANAS Basilicata, chiedendo di non procedere alla chiusura dell’importante arteria e di verificare la possibilità di prevedere durante i lavori un senso unico alternato governato da un sistema di semafori.

Solo così si eviterebbero ulteriori danni agli automobilisti e agli operatori economici ubicati lungo il tratto della statale che ai danni della frana di un anno fa, al lokdown di marzo e a quello attuale si aggiungerebbero quelli della chiusura totale prevista per i lavori nella galleria.

Il capo compartimento dell’Anas ha assicurato che a breve si farà un sopralluogo sul posto, unitamente alla Direzione lavori e all’impresa, per verificare la praticabilità di quanto richiesto dall’assessore.