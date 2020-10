Ma il Consiglio Regionale in Basilicata c定? Funziona?

Che servisse una nuova e pi ponderata riflessione sull誕rchitettura istituzionale del Paese lo sapevamo.

In un contesto globale diviso in 殿ree geografiche di influenza dove sempre minore l段mportanza di singoli Stati e maggiore quella delle istituzioni sovranazionali come l脱uropa, ha sicuramente perso di significato il ruolo dei 20 parlamentini regionali italiani. Venti legislatori regionali per fare cosa?

Certo non ci aspettavamo che in Basilicata con l誕vvento della Lega, forza anti-europeista e regionalista per sua natura, si determinasse il completo svuotamento della funzione politica del legislatore regionale.

Non ci sono pi sedute programmate, non ci sono argomenti e materie su cui discutere; la galassia delle tante piccole contee della destra lucana per andare avanti ha bisogno di far ricorso a una delle leggi della fisica universale: l段nerzia.

Con l段nerzia i singoli atomi della destra regionale legano.

Se dovessero iniziare a discutere di qualcosa, a muoversi in qualche direzione si determinerebbero irreparabili reazioni divisive. Cos da 4 mesi i banchi del Consiglio sono sempre pi freddi e distaccati dal mondo reale.

Un mondo reale che non se la passa bene e che vede aumentare il numero di famiglie ai margini della sopravvivenza.

A tal proposito, con l誕pprossimarsi della fine dell誕nno vedremo quale sar la decisione sul Reddito Minimo di Inserimento, quella misura di contrasto alla povert che la destra dai banchi dell弛pposizione aveva demonizzato negli anni precedenti, urlando l誕ccusa di 殿ssistenzialismo e che grazie all段nerzia del Consiglio Regionale stata prorogata per due anni.

Per non creare problemi alle migliaia di lucani che percepiscono il piccolo aiuto, dobbiamo confidare che il Consiglio Regionale non si riunisca fino a fine anno, per evitare che tensioni interne possano interrompere la 吐elice inerzia e muovere qualcuno verso posizioni ideologiche avverse alle misure di contrasto alla povert.

Eppure ci sarebbero spazi notevoli di miglioramento. I beneficiari del reddito minimo sono utili ai Comuni ma potrebbero essere ancora pi utili se si introducessero meccanismi di flessibilit nel loro utilizzo, attraverso una interlocuzione con l但NCI e con le Organizzazioni Sindacali.

Si potrebbe anche pensare di armonizzare il reddito minimo regionale con il reddito di cittadinanza, ma servirebbe porsi il problema e avviare una attivit di relazione istituzionale con il Governo Nazionale; ne beneficerebbe il bilancio regionale che potrebbe realizzare economie da destinare ad altre necessit senza interrompere il beneficio per i cittadini.

Insomma abbiamo bisogno di accendere i motori al parlamentino regionale.

In alternativa dobbiamo sperare che la Giunta Regionale continui come sta facendo, a muoversi in solitudine per dare risposte alle tante necessit del popolo lucano, potendo contare sulla solida inerzia delle singole contee della destra lucana, afflitta dalle sue note ubie dell弾stremismo ideologico, attenta esclusivamente alle attivit di spartonza del potere.