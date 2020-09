Questo è il commento a caldo del Governatore Bardi dopo i risultati delle amministrative.

“Sia pure ragionando su liste civiche sono molto contento dei risultati che abbiamo raggiunto a Lagonegro, a Corleto, ad Avigliano ed in altri comuni dove il vento del cambiamento è arrivato o si è radicato. Devo pure dire, con altrettanta franchezza, che sono molto dispiaciuto del risultato del Referendum. Spero quindi ora nella saggezza dei gruppi parlamentari alla Camera e al Senato per impedire che la Basilicata venga scippata della sua rappresentanza politica ed elettorale. Comunque è prassi che i voti delle urne si accettino e al massimo si commentino.

Per questo io capisco le ragioni del si che hanno vinto, ma rimango altrettanto convinto delle buone ragioni del no”.