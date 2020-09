Libera Basilicata, l’ANPI Basilicata, l’UDS, l’Associazione Insieme Onlus, Arcigay Basilicata, ARCI Basilicata, Cnca lucano, Agedo Potenza, Associazione Telefono donna; condannano le parole, sconsiderate e gravissime, del capogruppo in Consiglio Comunale di Fratelli d'italia Michele Napoli che ha sostenuto che “l’omosessualità è contro natura”, nonché l’approvazione della mozione in contrasto con il “DdL Zan” in discussione in Parlamento. Esprimono una ferma condanna e invitano tutti coloro che hanno a cuore i valori e i principi della Costituzione antifascista a opporsi in ogni modo al linguaggio e alla diffusione del disprezzo, della discriminazione e della violenza.

Questi atti discriminatori violano la dignità umana, ledono il principio di eguaglianza e comprimono la libertà e gli affetti delle persone.

La paura irragionevole e immotivata nei confronti delle differenze per orientamento sessuale o identità di genere è frutto di pregiudizi e di stereotipi.

La denuncia ed il contrasto a queste forme di violenza, soprattutto in questo momento storico, devono costituire un impegno fermo e costante per le Istituzioni e per la società tutta; il miglior contrasto all’omo-bi-transfobia è la conoscenza e l’incontro con la differenza che si realizza in una società più coesa e aperta.

Libera Basilicata, l’ANPI Basilicata, l’UDS, l’Associazione Insieme Onlus, Arcigay Basilicata, ARCI Basilicata, Cnca lucano, Agedo Potenza, Associazione Telefono donna, affermano il loro impegno diretto a rimuovere ogni forma di discriminazione e a promuovere una cultura inclusiva che sappia rispettare e valorizzare tutte le differenze e che sia sempre orientata a promuovere l’uguaglianza e quella libertà degli affetti che ci rende veramente uguali e liberi.