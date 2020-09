Un’imprevista indisposizione fisica mi preclude l’opportunità di riflettere insieme a voi su un tema di stretta attualità che si intreccia con la riapertura delle scuole ed il timore per un nuovo incremento dei contagi da COVID nel mentre fortunatamente sono ripresi i test di sperimentazione su uno dei vaccini più sicuri che sarà prodotto in Italia. Il trend in aumento nel Mondo e in diversi Paesi Europei ci intima di procedere con la massima cautela tenendo saggiamente in equilibrio la necessità di non fermare le attività produttive con l’obbligo di salvaguardare la salute e la sicurezza sanitaria della popolazione. In questo quadro occorre agire adoperandosi per far rispettare le linee guida nazionali, i protocolli predisposti dall’INAIL, le Ordinanze e ogni atto amministrativo, accordo o normativa, potenziando il sistema sanitario pubblico territoriale e consolidando le buone pratiche che hanno collocato l’Italia tra i Paesi che meglio hanno saputo reagire alla pandemia. I focolai di questi giorni da Nord al Sud in filiere alimentari e dell’ortofrutta impongono misure più efficaci di protezione per i braccianti impegnati nell’Alto Bradano o nel Metaponto. Chi vive in alloggi di fortuna privo di ogni servizio non può continuare ad essere un invisibile, ma più prosaicamente è indispensabile agire sul sistema dei trasporti per tutti i pendolari e investire su un sistema di prevenzione capace di salvaguardare ogni lavoratore, dalla FCA ai docenti, operai edili, personale sanitario o autoferrotranvieri. Sul piano della tenuta sociale per contrastare gli effetti devastanti della pandemia su migliaia di famiglie rimaste improvvisamente prive di lavoro e senza alcun sostegno economico, l’ANPI Basilicata fin dal 30 aprile scorso insieme alla Rete Studenti, all’ARCI Regionale, a LIBERA contro le Mafie e all’Unione degli Studenti, ha inviato ai 131 comuni lucani e alla Regione, una proposta tesa a istituire una cabina di regia tra i 9 comuni capofila dei Piani Sociali di Zoma e la stessa Regione, al fine di acquisire tramite i servizi sociali l’evoluzione sui contraccolpi di una crisi senza precedenti in cui si paventa un crollo del 10% del PIL a fine anno. Vari comuni e tra questi Picerno, Lauria, Rionero in Vulture e Melfi, hanno già deliberato a riguardo, nel mentre altre amministrazioni hanno calendarizzato per le prossime settimane la trattazione della proposta e si accingono ad approvarla. Il nostro auspicio è che anche il Comune di Pietragalla capofila di uno dei 9 Piani Sociali di Zona deliberi positivamente e aiuti questo percorso, che mira esclusivamente a riconoscere con fondi europei, nazionali, regionali o comunali, un sostegno transitorio a famiglie colpite dall’emergenza COVID. Con questo auspicio saluto la comunità di Pietragalla, il Circolo del PD e tutti i relatori presenti alla manifestazione.