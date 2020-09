Con riferimento al comunicato stampa del 28 agosto a cura del Signor “Coordinamento Regionale Basilicata Positiva”, affascinante ma malversante provocatore, si precisa quanto segue:

Leggo, con non poco diletto, il vibrante guizzo di rivalsa mediatica del Signor Coordinamento Regionale Basilicata Positiva: penna pungente e arguta, nella sua ruvida e talentuosa esibizione messa al servizio del nulla, con argomentazioni imbarazzanti e oltraggiose. Un incalzante arrovellarsi di insulti, indegni del peggior oppositore, proposti per il solo gusto di offendere, buttandola sul personale (classico atteggiamento di chi non ha argomentazioni).

Lo scrivente “servizievole fiancheggiatore della politica di lungo corso”, additato in modo dispregiativo come altamurano (capita di nascere ad Altamura e peraltro ne sono orgoglioso!), in realtà residente in Basilicata dal lontano 2009, non ha alcun interesse diretto nella sanità privata lucana, dal momento che opera da circa trentacinque anni nel settore socio-assistenziale, nel quale, garantisco massima professionalità. Spero di non dover fornire chiarimenti basilari circa le specificità di ambito di competenza tra le due cose; In questo lungo arco temporale ho onorevolmente accompagnato gli ultimi anni di vita di migliaia di persone anziane, ognuno con la sua storia, spesso di malattia e spesso anche di solitudine, grazie al mirabile impegno di centinaia di operatori socio-assistenziali e personale medico e infermieristico, a cui ho puntualmente pagato oltre 30.000 stipendi dovuti.

In questa storia professionale non trovo elementi di spregevolezza tali da giustificare il disprezzo dimostrato verso la mia persona.

Mi piacerebbe sapere se il Signor Coordinamento Regionale Basilicata Positiva, ha mai pagato uno stipendio o ne ha mai ricevuto uno.

Per quanto attiene la vita politica, il sottoscritto, non ha mai avuto nessuna tessera ne del PD e ne di Forza Italia, che anche se così fosse non gli dispiacerebbe, dal momento che, il sottoscritto, da quando è nata la seconda repubblica, la politica la basa sugli uomini e non sui partiti, diversamente si sarebbe candidato in un partito e non nella lista di Basilicata Positiva, dove ha totalizzato circa 1000 preferenze, posizionandosi come il più votato della lista nella circoscrizione di Potenza e dato che in politica “i voti si contano e non si pesano”, vorrei sapere se il Signor Coordinamento Regionale Basilicata Positiva era candidato e quanti ne ha contati di voti.

Del mio passato politico, l’unica cosa vera è l’essere nato socialista ed essere stato Segretario Provinciale del Movimento Giovanile Socialista di Terra di Bari e poi Consigliere Comunale nel Comune di Altamura, il tutto fino al 1996, per poi abbandonare la vita politica e riprenderla nel 2019, con la candidatura Regionale.

Mentre il Signor Coordinamento Regionale Basilicata Positiva, cosa ci può raccontare del suo passato politico ?

Il processo per corruzione a cui si fa riferimento non è stato in alcun modo occultato, come invece si fece con esponenti politici di ben altra levatura e fama rispetto a me, ed erano perfettamente noti al signor Coordinatore Regionale di Basilicata Positiva, che stranamente all’epoca non manifestava alcun disagio relazionale ne in circostanze pubbliche ne in privato. Non essendomi mai sottratto al giudizio della Magistratura, attendo come lei l’esito del processo a mio carico ma le auguro di non trovarsi mai nel vortice della gogna mediatica e del marchio disonorevole di presunto corruttore.

Inoltre preciso di non aver avuto il piacere e il privilegio di una frequentazione assidua con l’allora candidato alla presidenza della Regione Vito Bardi, che tra l’altro avevo appena conosciuto.

Aggiungo in coda il mio nome, come mio solito fare, in attesa di conoscere quello esteso del Signor “Coordinamento Regionale Basilicata Positiva” e volentieri mi sottraggo da qui in avanti ad un confronto mediatico tanto insensato quanto barbaro.



Vincenzo Clemente