“La presenza oggi a Matera dell’europarlamentare Antonio Tajani, vice presidente di Forza Italia, con a fianco il Presidente Bardi, a sostegno di Rocco Sassone, testimonia il forte impegno e la volontà di Forza Italia di essere protagonista del successo del centrodestra a Matera, come in tutti gli altri comuni lucani interessati al voto del 20-21 settembre, in particolare per costruire quella sintonia politica con la Giunta Regionale in grado di proiettare Matera e la Basilicata fuori dall’attuale congiuntura segnata dal Covid”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alle Attività Produttive Francesco Cupparo (Fi) sottolineando che “Tajani da profondo conoscitore della realtà lucana ha indicato il gap infrastrutturale che penalizza Matera e l’efficiente utilizzo dei fondi europei come la prova significativa di governo della città. Il buon esempio di gestione da parte della Giunta regionale della fase di pandemia, con risultati importanti per il contenimento del contagio e per la ripresa socio-economica, che ci viene riconosciuto a livello nazionale – continua Cupparo – è il messaggio più efficace che lanciamo agli elettori ai quali abbiamo dato già prova di responsabilità e capacità. Si tratta adesso di continuare su questa strada senza disperdere il nostro patrimonio di amministrazione regionale con le risposte date ai ceti produttivi, ai cittadini, alle famiglie sui bisogni più urgenti, per programmare il futuro di Matera e della Basilicata”.