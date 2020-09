L’Ordine regionale dei Giornalisti e l'Associazione della Stampa di Basilicata esprimono la propria vicinanza e il cordoglio più sentito per la scomparsa del giornalista pubblicista Clemente Carlucci che ha dedicato gran parte della propria vita all’impegno per il giornalismo e per l'Ordine professionale, nell'ambito del quale ha ricoperto importanti incarichi negli organismi regionali e nazionali.