Contributi economici straordinari in arrivo a Melfi a sostegno delle iniziative proposte dalle associazioni e nuovo regolamento per la concessione di patrocini e sovvenzioni per l’albo delle associazioni. Sono queste due importanti novità introdotte dall’Amministrazione comunale e presentate dal sindaco Livio Valvano nel corso della riunione pubblica con la Consulta delle Associazioni.

Per Valvano “una giusta sinergia con il mondo associativo è fondamentale per una città policentrica al fine di dar vita ad uno scambio culturale e sociale tra cittadini, associazioni e operatori. Il Comune di Melfi ha per questo avviato il procedimento per l’assegnazione di contributi economici a sostegno di nuove progettualità di Enti, associazioni sportive, culturali, sociali e turistiche iscritte all’Albo Comunale delle Associazioni che vanno ad integrare la programmazione diretta del Comune e nel contempo arricchiscono la vitalità culturale della Città , l’aggregazione creativa e socializzante dei cittadini”.

Costituiranno oggetto di finanziamento i progetti da realizzare dal 16 giugno sino al 31 dicembre 2020. Le domande dovranno essere presentate entro le ore 11 del giorno 4 settembre 2020.

Nell’ambito dell’incontro con la Consulta il sindaco Valvano ha condiviso con le associazioni il nuovo regolamento per la concessione di patrocini, sovvenzioni, contributi e altri vantaggi economi e dell’albo delle associazioni.

Il regolamento riconosce e valorizza le forme di associazione che perseguono finalità di solidarietà e promozione sociale, di cultura, di promozione sportiva, di protezione civile, di pace, di cooperazione internazione e interculturalità, di tutela dell’ambiente delle specie animali del territorio e dei beni comuni. Disciplinati anche i settori di intervento, le forme di sostegno, i criteri per le assegnazioni e le modalità di iscrizione all’albo delle associazioni.

“Due importanti strumenti messi a servizio del mondo associativo che premiano il protagonismo locale - ha detto Valvano- e che grazie alle giuste sinergie diventano nuove “energie” in grado di rinvigorire il tessuto culturale e sociale attraverso il giusto coinvolgimento di tutti gli attori sociali. Insieme, dunque, per incidere positivamente sullo sviluppo locale attraverso il dialogo e la cooperazione di tutti per mettere in circolo nuove idee e nuove progetti per rafforzare il senso di comunità”.